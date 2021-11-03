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Kaithal News: रोडवेज बस की टक्कर से व्यक्ति घायल

Mon, 16 Nov 2026 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:09 AM IST
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Man injured after being hit by a roadways bus
कैथल। कलायत बस अड्डे के मुख्य गेट के पास हरियाणा रोडवेज की बस की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे में गांव खेड़ी लांबा निवासी रणधीर सिंह को चोटें आईं।
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पुलिस को दी शिकायत में रणधीर सिंह ने बताया कि 12 नवंबर को दोपहर करीब 3:50 बजे वह कलायत बस अड्डे के मुख्य गेट के नजदीक था। इसी दौरान हरियाणा रोडवेज की बस के चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गए। डीएसपी रोहताश कुमार ने बताया कि पुलिस ने 14 नवंबर की रात को शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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