Kaithal News: सुबह छाई रही धुएं की परत लोगों को आंखों में हुई जलन

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स्थानीय निवासी सुखवंत सिंह चौधरी, अधिवक्ता अनिल सैनी, नरेश मित्तल, अधिवक्ता प्रशांत आनंद, अशोक गोयल और अधिवक्ता सुरेंद्र सरदाना ने बताया कि सुबह के समय धुएं के कारण वातावरण काफी प्रभावित हो रहा है। आंखों में जलन के साथ सांस लेने में भी परेशानी महसूस होती है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ऐसी स्थिति अधिक परेशानी पैदा कर सकती है। धुएं का असर सड़कों पर आवागमन पर भी दिखाई दिया।कार्यकारी सीएमओ डॉ. बलविंद्र गर्ग ने कहा कि धुएं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है। ऐसे लोग धुएं का प्रभाव अधिक होने पर अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढककर रखें। संवाद