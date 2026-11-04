Kaithal News: दूसरे राज्य से लाया जा रहा था धान, दो किसान और आढ़ती पर एफआईआर

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इसे लेकर चीका मार्केट कमेटी सचिव ने पंजाब व हरियाणा के किसान और संबंधित आढ़ती के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने पंजाब के किसान जसविंद्र, गुहला के किसान बलवंत और आढ़ती श्री श्यामा ट्रेडिंग कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।मार्केट कमेटी सचिव चीका ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पटियाला रोड़ चीका पर निर्देशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पंचकूला अंशज सिंह की ओर से दो ट्राॅलियों को हरियाणा पंजाब बाॅर्डर पर पकड़ा गया। किसान की पहचान जसविंद्र कुमार गांव बलबहेड़ा जिला पटियाला पंजाब के रूप में हुई है। वह बलवंत सिंह गांव कमेड़ी गुहला कैथल के नाम पर चीका मंडी में श्री श्यामा ट्रेडिंग कंपनी पर पीआर धान फसल बेचने के लिए जा रहा था। एसडीएम मनीष यादव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।