Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   He was running an illicit liquor still in the buffalo shed.

Kaithal News: भैंसों के बरामदे में चला रहा था अवैध शराब की भट्ठी

Mon, 16 Nov 2026 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
He was running an illicit liquor still in the buffalo shed.
कैथल। गांव तारागढ़ निवासी सुभाष अपने घर में भैंसों के बरामदे में अवैध शराब की भट्ठी चला रहा था। थाना राजौंद पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 40 बोतल अवैध शराब और 100 लीटर लाहन बरामद किया। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि थाना राजौंद की टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुभाष अपने घर के बरामदे में भट्ठी लगाकर अवैध शराब निकालने का काम करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गांव तारागढ़ में आरोपी के मकान पर दबिश दी। वहां भैंसों के बरामदे में शराब की भट्ठी चलती मिली। पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मौके से दो गैस सिलेंडर, चलती भट्ठी, लोहे के तीन तसले और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी कब्जे में लिए हैं। आरोपी के खिलाफ थाना राजौंद में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed