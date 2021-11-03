Kaithal News: गन्ने की फसल से लदी ट्रॉली में लगाई आग, फसल राख

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पुलिस को दी शिकायत में गांव टयोंठा निवासी रोशन लाल ने बताया कि उसने मार्च 2026 में अपने पड़ोसी मुकेश कुमार से दो कनाल जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर वर्ष 2025 में रणबीर सिंह ने मुकेश कुमार से ठेके पर लेकर गन्ने की फसल बोई थी। रणबीर एक फसल काट चुका था। इसके बाद रोशन लाल ने रणबीर को गन्ने की फसल की बिजाई का खर्च देकर जमीन और फसल का कब्जा ले लिया था।उसने अपनी देखरेख में खाद और पानी देकर फसल तैयार की। शिकायतकर्ता के अनुसार, तीन नवंबर को उसने गन्ने की फसल काटकर मिल में ले जाने के लिए ट्रॉली में लोड की थी। इसी दौरान रणबीर सिंह ने जानबूझकर फसल सहित ट्रॉली में आग लगा दी। इससे उसकी पूरी फसल और ट्रॉली जल गई। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रणबीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।