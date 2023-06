हरियाणा में एनआईए की रेड: कैथल के चूहड़माजरा में एक व्यक्ति के घर पहुंची टीम, चार घंटे की जांच

कैथल के गांव चूहड़माजरा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक व्यक्ति के घर में रेड की। एजेंसी ने संबंधित व्यक्ति के खाते में कोई बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन होने की संभावना के आधार पर यह रेड की है। एजेंसी के अधिकारी सुबह 5:00 बजे के करीब गांव वासी प्रमोद के घर पहुंच गए व उसे सवाल जवाब किए।

NIA raids 10 places in Punjab, Haryana in case against Khalistan Tiger Force



