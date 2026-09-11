14वीं जेपीएससी मामला: पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक की जमानत पर सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला

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श्वेता कुमारी गुप्ता को सीआईडी ने 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जांच के दौरान सीआईडी ने परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं और कथित अनियमितताओं में उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ की है। बताया गया कि दूसरे विभाग में तबादला होने के बावजूद श्वेता गुप्ता जेपीएससी में ही कार्यरत थीं। इसी को लेकर भी जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ की है।14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले में सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांगते समेत दो दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी से जुड़े कई अहम तथ्यों के सामने आने का दावा किया जा रहा है।मामले में 21 जुलाई से रांची पुलिस और सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। इसी क्रम में जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान परीक्षा से संबंधित बड़ी संख्या में दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई थी। इसके बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया।ये भी पढ़ें-सीआईडी अब परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े की पूरी कड़ी को जोड़ने में जुटी है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता कैसे हुई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही। फिलहाल श्वेता गुप्ता की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित है।