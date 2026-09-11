बिहार: पूर्णिया में सिरकटी लाश की गुत्थी 24 घंटे में सुलझी, नहर किनारे मिला था कटा सिर; हिरासत में प्रेमी

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प्रेम प्रसंग की बात आई सामने, दो-तीन महीने पहले हुई थी पंचायत

मामले की जांच के दौरान सामने आया कि पूजा देवी का प्रेम प्रसंग मो. मोफील नामक व्यक्ति के साथ चल रहा था। दो-तीन महीने पहले इस विषय पर गांव में एक पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें मृतका ने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ ही रहने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद से वह प्रेमी के साथ बाहर रह रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर मामले में मृतका के प्रेमी मो. मोफील को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, मृतका की सास बिमली देवी ने बताया कि पूजा देवी के साथ उसकी छोटी बेटी अनुष्का भी थी, जो घटना के बाद से लापता है। पुलिस गायब बच्ची की तलाश में सघन अभियान चला रही है। विज्ञापन



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वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे में खुलासा

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. शौर्य सुमन ने स्वयं घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर सदर एसडीपीओ-1 अभिनव परासर की अगुवाई में गठित विशेष टीम और एफएसएल की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर कांड का सफल उद्भेदन किया। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि पूजा देवी का प्रेम प्रसंग मो. मोफील नामक व्यक्ति के साथ चल रहा था। दो-तीन महीने पहले इस विषय पर गांव में एक पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें मृतका ने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ ही रहने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद से वह प्रेमी के साथ बाहर रह रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर मामले में मृतका के प्रेमी मो. मोफील को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, मृतका की सास बिमली देवी ने बताया कि पूजा देवी के साथ उसकी छोटी बेटी अनुष्का भी थी, जो घटना के बाद से लापता है। पुलिस गायब बच्ची की तलाश में सघन अभियान चला रही है।ये भी पढ़ें-मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. शौर्य सुमन ने स्वयं घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर सदर एसडीपीओ-1 अभिनव परासर की अगुवाई में गठित विशेष टीम और एफएसएल की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर कांड का सफल उद्भेदन किया। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

पूर्णिया के मरंगा थाना अंतर्गत कामाख्या स्थान ओपी क्षेत्र स्थित बैजनाथपुर नहर और कल्याणपुर पुल के समीप बरामद हुई अज्ञात महिला की सिरकटी लाश की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास ही पटसन के खेत से मृतका का कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने महिला के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले को लेकर मरंगा थानाध्यक्ष कौशल कुमार के अनुसार, मृतका की पहचान रहुआ पंचायत (वार्ड-14) निवासी पवन शर्मा की पत्नी पूजा देवी के रूप में की गई है। मृतका का पति रोजी-रोटी के सिलसिले में दूसरे प्रदेश में मजदूरी करता है।