फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Stone pelting on moving goods train at Dipka crossing injures loco pilot Sunil Kumar, train halted,

छत्तीसगढ़: दीपका में चलती मालगाड़ी पर पथराव, लोको पायलट सिर पर चोट से घायल; आरोपी फरार

Fri, 11 Sep 2026 02:34 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2026 02:34 PM IST
सार

दीपका थाना क्षेत्र से असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। दीपका रेलवे क्रॉसिंग पर चलती मालगाड़ी के इंजन पर पथराव कर दिया गया, जिसमें लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। 

विज्ञापन
Stone pelting on moving goods train at Dipka crossing injures loco pilot Sunil Kumar, train halted,
दीपका में चलती मालगाड़ी पर पथराव लोको पायलट हुआ घायल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र से असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। दीपका रेलवे क्रॉसिंग पर चलती मालगाड़ी के इंजन पर पथराव कर दिया गया, जिसमें लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार कोरबा रेलवे कॉलोनी निवासी लोको पायलट सुनील कुमार मालगाड़ी लेकर गेवरा खदान कोयला लोड करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही मालगाड़ी दीपका रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, तभी अचानक अज्ञात लोगों ने इंजन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव से इंजन के दरवाजे का कांच टूट गया और पत्थर सीधे लोको पायलट सुनील कुमार के सिर पर लगा। इससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।
विज्ञापन


हादसे के बाद चलती मालगाड़ी को तत्काल रोकना पड़ा। घायल लोको पायलट ने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल पायलट को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस घटना के बाद काफी समय तक मालगाड़ी रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही, जिससे रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। रेलवे प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।


रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

दीपका पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

दीपका में चलती मालगाड़ी पर पथराव लोको पायलट हुआ घायल

दीपका में चलती मालगाड़ी पर पथराव लोको पायलट हुआ घायल

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed