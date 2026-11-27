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शिकायत में डेरा कलर माजरा निवासी इकबाल ने बताया कि वे खेती बाड़ी का काम करते हैं। 25 नवंबर को उन्होंने सुबह पीएनबी बैंक कैथल रोड चीका से अपने खाते से 42,000 रुपये नकद निकलवाए थे। उसी समय बैंक में दो अज्ञात व्यक्ति थे जो उनसे बातचीत भी कर रहे थे। जब वे रुपये निकलवाकर बैंक से बाहर आए तो वे दोनों उनके साथ-साथ आए। चीका से पटियाला रोड पर केनरा बैंक से आगे चलते ही वे दोनों आरोपी कार से निकले और जबरदस्ती 42000 रुपये छीनकर भाग गए। उन्होंने आरोपियों का पता लगाकर रुपये वापस दिलाने की मांग की है। गुहला डीएसपी रोहताश ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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कैथल। बैंक से 42 हजार रुपये निकलवाकर घर लौट रहे किसान से दो आरोपियों ने रुपये छीन लिए। आरोपियों ने किसान की साइकिल के आगे गाड़ी अड़ाकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से भाग गए। इसकी शिकायत पुलिस को की गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।