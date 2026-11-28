विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नागरिक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। स्व-गणना करने वाले प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट रेफरेंस आईडी मिलेगी। जब प्रगणक घर पहुंचेंगे तो परिवार के सदस्य यह आईडी दिखा सकेंगे। इसके आधार पर दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। हालांकि, स्व-गणना का विकल्प चुनने के बावजूद घर पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।पांच दिन तक चलेगा विशेष पुनरीक्षणमुख्य जनसंख्या गणना का कार्य पूरा होने के बाद भी प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। एक से पांच मार्च 2027 तक पांच दिवसीय विशेष पुनरीक्षण चरण आयोजित किया जाएगा। इसमें गणना के दौरान छूटे परिवारों और व्यक्तियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। नवजात शिशुओं और अन्य जरूरी बदलावों से संबंधित जानकारी भी अपडेट की जाएगी।