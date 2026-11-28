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तरावड़ी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य अमर सिंह ने कहा कि सरकारी भर्तियों में सिफारिश या खर्ची-पर्ची नहीं चलेगी। युवाओं को मेहनत और योग्यता के दम पर नौकरी मिलेगी। वह शनिवार को तरावड़ी में पुराने साथियों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आयोग पारदर्शिता से भर्ती कर रहा है और योग्य युवाओं को प्रतिभा के आधार पर अवसर देना उद्देश्य है। युवाओं को किसी के बहकावे में आने के बजाय पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान विधायक भगवानदास कबीरपंथी भी उनसे मिले।