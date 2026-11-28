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उनके निधन पर विधायक जगमोहन आनंद ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। डॉ. प्रदीप चौधरी का अंतिम संस्कार शनिवार को अर्जुन गेट स्थित शिवपुरी में किया गया। ब्यूरो विज्ञापन

उनके निधन पर विधायक जगमोहन आनंद ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। डॉ. प्रदीप चौधरी का अंतिम संस्कार शनिवार को अर्जुन गेट स्थित शिवपुरी में किया गया। ब्यूरो

करनाल। जिला नागरिक अस्पताल में सर्जन के रूप में सेवाएं दे रहे डॉ. प्रदीप चौधरी का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से चिकित्सा जगत और शहर में शोक की लहर है। डॉ. प्रदीप समाजसेविका सावी चौधरी के बेटे थे। परिवार में छोटे भाई की शादी के कुछ ही दिन बाद यह दुखद घटना हुई।