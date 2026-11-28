विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह अंबाला के मुलाना स्थित एमएम यूनिवर्सिटी में बीफार्मा की पढ़ाई कर रही है। रोजाना कॉलेज बस से आती-जाती है। शुक्रवार की सुबह करीब 6:15 बजे पिता उसे बस में बैठाने के लिए गांव के बस स्टैंड पर पहुंचे थे। इसी दौरान करनाल की तरफ से सफेद रंग की कार आई जिसमें दो युवक सवार थे। कार चालक ने उससे छेड़खानी शुरू कर दी। पिता ने उसे हटाकर पीछे कर दिया। तब आरोपी वहां से चला गया।शिकायत के अनुसार, कुछ देर बाद आरोपी दोबारा कार लेकर पहुंचा और जान से मारने की नीयत से पिता पर गाड़ी चढ़ा दी। छात्रा समय रहते वहां से हट गई लेकिन उसके पिता कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए।24 घंटे में आरोपी पकड़ेएसपी करन गोयल ने बताया कि मामले की जांच एएसआई हरविश कुमार को सौंपी गई। पुलिस ने शनिवार सुबह आरोपी गांव डाबरी निवासी परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर ली। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।