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यह हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए पहला केंद्र होगा। यहां महिलाओं को कौशल विकास और नई तकनीक का प्रशिक्षण देने के साथ उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस दौरान अनुभव मेहता, नारायण दत्त और सतबीर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। संवाद

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घरौंडा। गांव बस्ताड़ा में जीटी रोड के पास करीब 3.25 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे राज्य स्तरीय महिला प्रशिक्षण केंद्र का शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता परक जानकारी लेते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।