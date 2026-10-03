Jind News: बेलरखा पुल के पास युवक पर फायरिंग, पेट में गोली लगने से गंभीर घायल

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सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई अग्रोहा रेफर कर दिया।जानकारी के अनुसार, अजय रात के समय गांव से बेलरखा पुल के पास आए हुए थे। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार होकर कुछ युवक वहां पहुंचे। इनमें से एक ने अजय पर गोली चला दी। गोली लगते ही अजय घायल होकर मौके पर गिर गए। फायरिंग के कारणों और आरोपियों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घायल के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।वर्जनबेलरखा पुल के पास युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अजय को सिविल अस्पताल नरवाना पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे पीजीआई अग्रोहा रेफर कर दिया। फायरिंग किस कारण और किसने की, इसकी जांच की जा रही है।