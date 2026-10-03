Jind News: एआई, अनुसंधान और सतत विकास पर 24 अक्तूबर को होगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

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सम्मेलन की थीम ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान, नवाचार, सतत विकास एवं उद्यमिता : परिवर्तनकारी एवं सतत वैश्विक विकास के लिए उभरते प्रतिमान’ रखी गई है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों के शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेषज्ञ विचार रखेंगे। साथ ही एआई के माध्यम से नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी।राजकीय महाविद्यालय अलेवा के प्राचार्य मुनीश कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका अब केवल पारंपरिक शिक्षण तक सीमित नहीं है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को एआई, अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता के नए अवसरों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। सम्मेलन समन्वयक डॉ. गौरव बंसल ने बताया कि महाविद्यालय की ओर से वर्ष 2026 में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसी अकादमिक श्रृंखला के तहत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कराया जा रहा है। इसमें देश-विदेश के शिक्षाविद, शोधार्थी, विद्यार्थी और विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। इच्छुक प्रतिभागी 20 अक्तूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। इस अवसर पर हिंदू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पूर्णा मोर, डॉ. उपासना सहित अन्य आयोजक मौजूद रहे।