Jind News: युवक को लाठी-डंडों से पीटा, चार पर एफआईआर दर्ज
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:24 AM IST
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सफीदों। शहर के होली मोहल्ला निवासी संदीप को पुरानी चुंगी के पास चार युवकों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। मनोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भाई संदीप किसी काम से पुरानी चुंगी की तरफ गया था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते अमित, सुभाष, मोनू और सुलेख ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि चारों ने लाठी-डंडों से संदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में संदीप घायल हो गया। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि घायल संदीप के भाई मनोज के बयान पर अमित, सुभाष, मोनू और सुलेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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