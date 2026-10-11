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Jind News: घर में घुसकर युवक से मारपीट, बचाने आए पिता को भी पीटा

Sun, 11 Oct 2026 02:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:59 AM IST
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Youth assaulted after intruders barged into the house; father beaten up as well when he came to the rescue.
सफीदों। गांव सिवाना माल निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आठ अक्तूबर को उनके बेटे अजय के साथ बड़े भाई के बेटे अंकुश, रवि और गुलाबो ने घर में घुसकर मारपीट की। जब वह बेटे को बचाने के लिए बीच-बचाव करने लगे तो आरोपियों ने उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। सुरेंद्र के अनुसार, घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई। मामले में सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अंकुश, रवि और गुलाबो के खिलाफ एफआईआर कर ली है। सदर थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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