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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   District-level school sports kick off today; Under-11 players to showcase their mettle.

Jind News: आज से जिलास्तरीय स्कूली खेलों का आगाज, अंडर-11 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:02 AM IST
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District-level school sports kick off today; Under-11 players to showcase their mettle.
फोटो 5 नरवाना। खेल प्रतियोगिता स्थल का जायजा लेते हुए अधिकारी। स्रोत संस्थान। - फोटो : samvad

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नरवाना। जिले में सत्र 2026-27 की जिला स्तरीय स्कूली खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं रविवार से शुरू होंगी। अंडर-11 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। 15 अक्तूबर तक चलने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शनिवार को एईईओ अमित कुमार ने आयोजन स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रतियोगिताएं अलग-अलग स्कूलों और खेल मैदानों में करवाई जाएंगी।
निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी सोमदत्त बेदी, बबलू और गौरव आशरी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने खेल मैदानों, पेयजल, बैठने और खिलाड़ियों की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। नोडल अधिकारी सोमदत्त बेदी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे।
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खेल कार्यक्रम के तहत खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी, जिम्नास्टिक, योग, शतरंज और कैरम के लड़कों के मुकाबले 11 अक्तूबर तथा लड़कियों के मुकाबले 12 अक्तूबर को बीएसएसएस धरौदी में होंगे।
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एथलेटिक्स में लड़कों की स्पर्धाएं 13 अक्तूबर और लड़कियों की 14 अक्तूबर को नवदीप स्टेडियम, नरवाना में होंगी। कुश्ती में लड़कों के मुकाबले 13 अक्तूबर और लड़कियों के 15 अक्तूबर को बालाजी अखाड़ा, रेलवे जंक्शन, जींद में आयोजित किए जाएंगे।

स्केटिंग के मुकाबले शनिवार को आईआरए इंटरनेशनल स्कूल, डूमरखा में हुए हैं। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में लड़कों की प्रस्तुति 12 अक्तूबर और लड़कियों की 14 अक्तूबर को जीजीएसएसएस नरवाना में होगी। भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरौदी के प्राचार्य सतीश ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना को मजबूत करते हैं।
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