Jind News: हेरोइन के साथ युवक और महिला सप्लायर गिरफ्तार

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नरवाना। सीआईए नरवाना की टीम ने हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 12.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कथित महिला सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल उर्फ सलिया थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र का निवासी है। वह चमेला कॉलोनी से हेरोइन लेकर कुरुक्षेत्र लौटने की तैयारी में था। सूचना पर सुंदरपुरा मोड़ के पास नाकाबंदी की गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल पर पहुंचे साहिल को काबू कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसकी जेब से हेरोइन मिली। पूछताछ के बाद चमेला कॉलोनी निवासी किरण को सप्लायर के तौर पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संवाद