Jind News: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:56 PM IST
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जींद। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयुष विभाग की ओर से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) सुलेहड़ा के तत्वावधान में फुलियां कलां स्थित गुरु रविदास चौपाल में विशेष निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. अमित रोहिला के निर्देशन में किया गया।
शिविर के संचालक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बुखार से संबंधित जांच की गई। सांस संबंधी रोगियों के ऑक्सीजन स्तर की भी जांच की गई। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यकतानुसार निशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध करवाई गईं।
डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को जरूरी सावधानियों की जानकारी दी गई। इसके लिए जागरूकता स्टैंडीज लगाई गईं। शिविर में औषधीय पौधों का प्रदर्शन भी किया गया और उनके औषधीय गुणों तथा दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।
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सांस के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए गए। ग्रामीणों को संक्रमण से बचाव के लिए डिस्पोजेबल मास्क वितरित किए गए। शिविर के सफल संचालन में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जयपाल, स्वयंसेवक अंकित, बलराज, राजेंद्र, सतबीर सिंह और चरण सिंह ने सहयोग किया।
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शिविर के संचालक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बुखार से संबंधित जांच की गई। सांस संबंधी रोगियों के ऑक्सीजन स्तर की भी जांच की गई। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यकतानुसार निशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध करवाई गईं।
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डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को जरूरी सावधानियों की जानकारी दी गई। इसके लिए जागरूकता स्टैंडीज लगाई गईं। शिविर में औषधीय पौधों का प्रदर्शन भी किया गया और उनके औषधीय गुणों तथा दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।
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सांस के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए गए। ग्रामीणों को संक्रमण से बचाव के लिए डिस्पोजेबल मास्क वितरित किए गए। शिविर के सफल संचालन में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जयपाल, स्वयंसेवक अंकित, बलराज, राजेंद्र, सतबीर सिंह और चरण सिंह ने सहयोग किया।