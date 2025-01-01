Jind News: पिट्टु खेल को बढ़ावा देने के लिए रेफरी, कोच व जूरी को दिया प्रशिक्षण

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सेमिनार का शुभारंभ खेल अधिकारी जींद रामपाल हुड्डा, राजबाला, मुनीत, एईओ जींद और कुलदीप अहलावत ने किया। पिट्टु एसोसिएशन हरियाणा के सचिव संजय कुमार हैबतपुर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को खेल के नियम एवं विनियम, रेफरिंग, कोचिंग, जूरी की जिम्मेदारियों और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। विज्ञापन

राष्ट्रीय स्तर के रेफरी सुमित कुमार और अंकिता कौशिक ने प्रतिभागियों को खेल की तकनीकी बारीकियों और रेफरिंग के नियमों का प्रशिक्षण दिया। सेमिनार में जींद के अलावा हांसी, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, कैथल, मेवात, अंबाला और पंचकूला समेत विभिन्न जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए। जींद से रवि कुमार, अंकुश पूनिया, नेहा और अन्नू ने प्रशिक्षण लिया। सेमिनार का शुभारंभ खेल अधिकारी जींद रामपाल हुड्डा, राजबाला, मुनीत, एईओ जींद और कुलदीप अहलावत ने किया। पिट्टु एसोसिएशन हरियाणा के सचिव संजय कुमार हैबतपुर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को खेल के नियम एवं विनियम, रेफरिंग, कोचिंग, जूरी की जिम्मेदारियों और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई।राष्ट्रीय स्तर के रेफरी सुमित कुमार और अंकिता कौशिक ने प्रतिभागियों को खेल की तकनीकी बारीकियों और रेफरिंग के नियमों का प्रशिक्षण दिया। सेमिनार में जींद के अलावा हांसी, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, कैथल, मेवात, अंबाला और पंचकूला समेत विभिन्न जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए। जींद से रवि कुमार, अंकुश पूनिया, नेहा और अन्नू ने प्रशिक्षण लिया।

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जींद। पिट्टु एसोसिएशन हरियाणा की ओर से एक से दो सितंबर तक राज्य स्तरीय रेफरी, कोच एवं जूरी ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा के करीब 15 जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रदेश में पिट्टु खेल को बढ़ावा देने के साथ प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कोच और रेफरी तैयार करना रहा।