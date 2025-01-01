Jind News: तीन बार शिकायत फिर भी नहीं बना बरसाती चैंबर, उठाए सवाल

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उन्होंने डीसी डॉ. वैशाली शर्मा से मामले में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी के मुख्य गेट के सामने वाली लाइन में अमृत योजना के तहत बरसाती पानी की निकासी के लिए चैंबर नहीं बनाए गए हैं। पर चैंबरों का निर्माण नहीं हुआ। यहां जलभराव की समस्या बनी रहती है। विज्ञापन

बरसाती चैंबर बनवाने को लेकर उन्होंने 27 जुलाई, 24 अगस्त और सात सितंबर को लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविरों में लिखित शिकायत दी। उन्होंने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करवाने की मांग की संवाद उन्होंने डीसी डॉ. वैशाली शर्मा से मामले में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी के मुख्य गेट के सामने वाली लाइन में अमृत योजना के तहत बरसाती पानी की निकासी के लिए चैंबर नहीं बनाए गए हैं। पर चैंबरों का निर्माण नहीं हुआ। यहां जलभराव की समस्या बनी रहती है।बरसाती चैंबर बनवाने को लेकर उन्होंने 27 जुलाई, 24 अगस्त और सात सितंबर को लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविरों में लिखित शिकायत दी। उन्होंने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करवाने की मांग की संवाद

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जींद। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार गोयल ने समाधान शिविरों में शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही समस्या की तीन बार शिकायत देने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। ऐसे समाधान शिविरों का क्या फायदा है।