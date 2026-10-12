Jind News: धान पर मंडराया बारिश का खतरा, किसानों की बढ़ी चिंता

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दोपहर करीब 12:20 बजे तेज बारिश होने लगी। बारिश के चलते तापमान में गिरावट महसूस हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में तेज बारिश हुई जबकि नए बस स्टैंड के आसपास हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं, नरवाना की नई अनाज मंडी में धान की फसल को तिरपाल से ढक दिया गया। किसानों और आढ़तियों को धान भीगने से बचाने की चिंता सताने लगी।मौसम में अचानक आए बदलाव को धान की कटाई और मंडियों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बारिश के कारण मंडियों में धान लाने, फसल को सुरक्षित रखने और खरीद प्रक्रिया से जुड़े कार्यों पर असर पड़ने की आशंका रहती है। ऐसे में किसानों को आगामी मौसम को देखते हुए अपनी कटी हुई धान की फसल को सुरक्षित रखने की चिंता सता रही है।