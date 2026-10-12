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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Five-day havan begins at Brihaspati Dev Temple

Jind News: बृहस्पति देव मंदिर में पांच दिवसीय हवन शुरू

Mon, 12 Oct 2026 02:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:53 AM IST
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Five-day havan begins at Brihaspati Dev Temple
11 जुलाना 01: मंदिर में हवन करते श्रद्धालुगण। स्रोत: आयोजक - फोटो : samvad
जुलाना। कस्बे के बदलूराम मार्केट के सामने नवनिर्मित बृहस्पति देव मंदिर में हवन कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां डालकर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। मंदिर के संस्थापक डॉ. भगवान दास ने बताया कि कस्बे में बृहस्पति देव का यह एकमात्र मंदिर है। मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पांच दिवसीय हवन का आयोजन किया जा रहा है। 15 अक्तूबर को मंदिर के कपाट आमजन के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर बृहस्पति देव के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे। मंदिर बनने से क्षेत्र के श्रद्धालुओं में उत्साह है। संवाद
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