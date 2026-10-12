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Jind News: हिंदू कॉलेज में संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन

Mon, 12 Oct 2026 02:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:52 AM IST
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Musical Shri Ram Katha organized at Hindu College
11जेएनडी21: हिंदू कन्या कॉलेज में आयोजित कथा में कलश यात्रा निकालते हुए श्रद्धालु। संवाद
जींद। जेजेसीआई एल्यूमिनी क्लब की ओर से हिंदू कॉलेज में 11 से 19 अक्तूबर तक संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में अयोध्या से आए श्री मधुरेश दास महाराज श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का वर्णन सुना रहे हैं। आयोजन में श्रद्धालुओं को कथा सुनने के साथ-साथ रामायण पाठ में सहभागी बनने का अवसर भी मिल रहा है। प्रोजेक्ट अध्यक्ष नितिन गोयल और प्रदीप शर्मा ने बताया कि कथा को विशेष रूप देने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें सामने बैठे श्रद्धालु भी महाराज के साथ रामायण का पाठ कर सकते हैं। संस्था की ओर से कथा स्थल पर रामायण निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्देश्य लोगों को भगवान श्रीराम के आदर्शों और धार्मिक परंपराओं से जोड़ना है। क्लब की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
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