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Jind News: 19 स्टॉलों पर मिली योजनाओं की जानकारी

Mon, 12 Oct 2026 02:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:53 AM IST
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Information about schemes was available at 19 stalls.
सफीदों। सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को गांव गांगोली के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेवा सेतु कैंप लगाया गया। कैंप में विभिन्न विभागों की ओर से 19 स्टॉल लगाए गए। नागरिकों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। बीडीपीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि कैंप में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। संवाद
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