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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Devotees arrived in Uchana Mandi carrying the sacred flame of Maa Banbhauri.

Jind News: मां बनभौरी की पावन ज्योत लेकर उचाना मंडी पहुंचे श्रद्धालु

Mon, 12 Oct 2026 02:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:52 AM IST
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Devotees arrived in Uchana Mandi carrying the sacred flame of Maa Banbhauri.
फोटो 11जेएनडी14-लितानी रोड पर पैदल ज्योत यात्रा में झूमते हुए श्रद्धालु। स्रोत श्रद्धालु
उचाना। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवभूमि बनभौरी माता भ्रामरी शक्तिपीठ से मां बनभौरी की पावन ज्योत लेकर श्रद्धालु उचाना मंडी पहुंचे। इस दौरान माता के भजनों और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। समिति प्रधान गौरव ने बताया कि मां बनभौरी के दूसरे विशाल जागरण से पहले श्रद्धालु बनभौरी धाम से ज्योत लेकर आए हैं। ज्योत के आगमन पर श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल रहा। इस मौके पर विकास मखंड, अनिल, प्रवीण, श्यामलाल, कौशल, महाबीर मखंड, नरेश बंसल, उदित, दर्पण, विकास, पूर्व पार्षद सोनिया बंसल, आरती जैन, राजबाला, अनिता, कविता, इंदू, बबीता, शीला और मनीषा मौजूद रही। संवाद
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