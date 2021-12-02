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Jind News: पहली बैठक में सुलझाया हलवाई के बकाया भुगतान का विवाद

Thu, 03 Sep 2026 12:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:44 AM IST
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The dispute regarding the outstanding payment of the confectioner was resolved in the first meeting.
जींद। जिला पुलिस की सामुदायिक संपर्क पहल के तहत सीएलजी-3 ने पहली ही बैठक में आपसी सहमति से पैसे के लेनदेन से जुड़े विवाद का समाधान करा दिया। मामले में शिकायतकर्ता को बिना न्यायालय के चक्कर लगाए बकाया भुगतान मिल गया। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने फैसले पर संतुष्टि जताई।पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बास शाहपुर निवासी रविंद्र ने शिकायत दी थी कि वह हलवाई का काम करता है। उसने जींद की भटनागर कॉलोनी निवासी सुरेश के बेटे की शादी में हलवाई का काम किया था। रविंद्र के अनुसार 300 लोगों का खाना और 160 किलो भाजी तैयार करने का ठेका 19 हजार रुपये में तय हुआ था। शादी में करीब 500 लोगों का खाना और 240 किलो भाजी तैयार कराई गई, जिससे उसका खर्च और मेहनताना बढ़ गया। शिकायतकर्ता के अनुसार सुरेश ने 19 हजार रुपये का भुगतान कर दिया था, लेकिन अतिरिक्त काम की राशि नहीं दी जा रही थी। सीएलजी-3 ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले पर बातचीत कराई। इसमें 3600 रुपये बकाया निर्धारित हुए, जिन्हें सुरेश ने सीएलजी अधिकारियों की मौजूदगी में नकद चुका दिया। रविंद्र ने शिकायत पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने की इच्छा जताई। संवाद
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