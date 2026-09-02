फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Technology cannot replace sensitivity and humanity: Vice-Chancellor

संवेदनशीलता व मानवता का स्थान नहीं ले सकती तकनीक : कुलपति

Wed, 02 Sep 2026 02:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Technology cannot replace sensitivity and humanity: Vice-Chancellor
- कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह बोले- 2047 का विकसित भारत युवाओं की मेहनत से बनेगा
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
सोनीपत। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में विद्यार्थियों को करियर, कौशल, तकनीक और राष्ट्र निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने विद्यार्थियों से कहा कि आने वाला समय तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तकनीक चाहे कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, वह इंसान की संवेदनशीलता और मानवता का स्थान नहीं ले सकती। भारत को केवल अच्छे प्रोफेशनल्स की नहीं, बल्कि अच्छे इंसानों की भी जरूरत है।
‘टेक्नोलॉजी के साथ इंसानियत को भी जिंदा रखें विद्यार्थी’
नवागंतुक विद्यार्थियों से कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने कॅरिअर व भविष्य को लेकर बड़े सपने देखने चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को शायद यह पता हो कि वह अगले 10-15 वर्षों में खुद को कहां देखना चाहते हैं। कुछ अभी अपने कॅरिअर को लेकर असमंजस में होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में जरूरी है कि विद्यार्थी अपने सपनों को पहचानें। उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करें।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी नई तकनीकें जीवन और काम करने के तरीके को बदल रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को खुद को लगातार अपडेट रखना होगा। लेकिन ज्ञान और तकनीक की यात्रा के साथ मानवता की यात्रा भी जारी रहनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उद्यमोदय फाउंडेशन के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद विद्यार्थियों को स्कूल की तुलना में काफी आजादी मिलती है। इसलिए इस आजादी को सही दिशा देना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed