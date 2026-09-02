Jind News: निजी अस्पतालों में 24 घंटे बंद रही आयुष्मान सेवाएं बंद, मरीज परेशान

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जींद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के आयुष्मान पैनल से जुड़े सभी निजी अस्पतालों में मंगलवार को 24 घंटे के लिए आयुष्मान कार्ड से संबंधित इलाज और ऑपरेशन बंद रहे। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।जिले में 16 निजी अस्पताल आयुष्मान पैनल पर हैं जहां प्रतिदिन करीब 80 ऑपरेशन व अन्य ओपीडी होती है। मंगलवार को एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ और न ही ओपीडी लगी। हालांकि बुधवार से अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज व्यवस्था फिर सामान्य होने की बात कही गई है।आईएमए के जिला प्रधान डॉ. अनिल जैन ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा किए गए इलाज का सरकार पर लंबे समय से भुगतान बकाया है। पूरे हरियाणा में यह बकाया करोड़ों रुपये का है जबकि जींद जिले के निजी अस्पतालों का करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। समय पर भुगतान नहीं होने से अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।उन्होंने बताया कि जून से सरकार के स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है। निजी अस्पतालों को जल्द भुगतान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक बकाया राशि का अपेक्षित भुगतान नहीं हुआ। इसी के विरोध में आईएमए के आह्वान पर 24 घंटे के लिए आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन और इलाज बंद रखने का निर्णय लिया गया।जिले में कुल 27 अस्पताल आयुष्मान पैनल पर हैं, जिनमें 11 सरकारी और 17 निजी अस्पताल शामिल हैं। निजी अस्पतालों के एक दिन के लिए योजना से अलग रहने के कारण आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ा।निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान पात्र मरीजों के ऑपरेशन नहीं किए जाने की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान और चिरायु कार्ड धारकों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों की समस्या उच्च स्तर से जुड़ी हुई है और उम्मीद है कि जल्द इसका समाधान हो जाएगा।