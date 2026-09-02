Jind News: यूनियन नेताओं से कथित बदसलूकी के विरोध में कर्मचारियों ने फूंका सरकार का पुतला

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जींद। हरियाणा भवन चंडीगढ़ में बातचीत के लिए बुलाए गए यूनियन नेताओं के साथ कथित बदसलूकी और दुर्व्यवहार के विरोध में मंगलवार को नगरपालिका एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आंबेडकर चौक से नगर परिषद कार्यालय तक जुलूस निकालकर सरकार का पुतला दहन किया।प्रदर्शन का नेतृत्व नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सोहनलाल और इकाई प्रधान बिजेंद्र कांगड़ा ने किया। कर्मचारियों ने कहा कि बातचीत के नाम पर यूनियन प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका अपमान करना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से बातचीत की जानी चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ बातचीत का दिखावा करती है, जबकि दूसरी ओर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे कर्मचारियों में रोष है।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत और सम्मानजनक माहौल में होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला और उनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर कर्मचारी नेता आजाद पांचाल, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के जिला सचिव पवन कुमार, इकाई सचिव जितेंद्र, संजय, बीरभान, बेदो, सतीश फायरमैन, सुमित्रा, देवेंद्र घोड़ेला मौजूद रहे।