Jind News: डायल 112 के कर्मचारी पर सरिया से हमला, सिर फटा

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ईएचसी विनोद कुमार ने बताया कि डायल 112 पर अपोलो चौक के पास एक घर में पिता-पुत्र के बीच झगड़े की कॉल मिली थी। सूचना मिलने के बाद वह अपनी ईआरवी-374 गाड़ी लेकर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पुलिस टीम झगड़े को शांत कराने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान श्यामलाल नामक व्यक्ति ने लोहे की सरिया नुमा किसी वस्तु से उनके सिर पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से उनके सिर से गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा।जांच अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि डायल 112 की गाड़ी झगड़े की सूचना पर अपोलो चौक के समीप एक घर में पहुंची थी। आरोपी श्यामलाल ने ईएचसी विनोद कुमार के सिर पर लोहे की किसी वस्तु से वार कर उन्हें घायल कर दिया। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।