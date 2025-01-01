Jind News: जापान एशियन गेम्स में दौड़ेगी धनखड़ी की बेटी तमन्ना

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तमन्ना ने एथलेटिक्स में आने के बाद कड़ी मेहनत करते हुए अब तक कई प्रतियोगिताओं में दर्जनों पदक अपने नाम किए हैं। इससे पहले वह खो-खो खेलती थीं। उनके कोच सुरेंद्र क्रांति ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एथलेटिक्स के लिए तैयार किया। कोच सुरेंद्र पिछले 16 वर्षों से तमन्ना को प्रशिक्षण दे रहे हैं।कोच सुरेंद्र क्रांति ने बताया कि तमन्ना 4×100 मीटर और मिक्स रिले में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने बताया कि विदेश में प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों के सामने खान-पान को लेकर परेशानी रहती हैं। भारतीय खिलाड़ी अपनी जरूरत के अनुसार लड्डू समेत अन्य खाद्य सामग्री साथ लेकर जाते हैं। तमन्ना भी अपने साथ जरूरत अनुसार आटा लेकर जाती हैं।कोच सुरेंद्र ने बताया कि इससे पहले उनकी ही एक खिलाड़ी सोनिया जर्मनी में प्रतियोगिता खेलने गई थीं। वह नॉनवेज नहीं खाती थीं और वहां अपेक्षित पोषण नहीं मिल पाने के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ था। इसी अनुभव को देखते हुए खिलाड़ियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि तमन्ना इस बार एथलेटिक्स में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी।