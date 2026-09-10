Jind News: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग को लेकर कल हड़ताल

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जींद। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। एसबीआईओए के नेतृत्व में कर्मचारी एसबीआई मिनी सचिवालय शाखा के सामने सुबह 10 बजे प्रदर्शन करेंगे। एसबीआईओए के क्षेत्रीय सचिव राकेश सांगवान ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर देशभर के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल से नकद जमा-निकासी, चेक, पासबुक अपडेट, डिमांड ड्राफ्ट समेत काउंटर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन लेनदेन सामान्य रहने की संभावना है। संगठन ने ग्राहकों से जरूरी बैंकिंग कार्य पहले निपटाने की अपील की है।