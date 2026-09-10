Jind News: सातवीं निशुल्क अरुणाय धाम बस यात्रा रवाना

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नरवाना। अग्रवाल वैश्य समाज शाखा नरवाना के तत्वावधान में सातवीं निशुल्क अरुणाय धाम बस यात्रा हुड्डा मार्केट से रवाना हुई। समाजसेवी अजय गर्ग और राजेश सिंगला प्रॉपर्टी एडवाइजर ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। समाज के अध्यक्ष अर्जुन गोयल ने बताया कि स्वर्गीय किशोरी लाल सिंगला की स्मृति में यह निशुल्क धार्मिक यात्रा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने के साथ समाज में सेवा और धार्मिक भावना को बढ़ावा देना है। उपप्रधान जोनी सिंगला ने बताया कि राजेश सिंगला ने अपने पिता की स्मृति में इस यात्रा की शुरुआत की है। संवाद