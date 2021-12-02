Jind News: रक्तदान से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, महीनेभर चलेंगी स्वास्थ्य गतिविधियां

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17 सितंबर को होने वाले रक्तदान शिविर के आयोजन की जिम्मेदारी रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से डीएनओ ब्लड बैंक डॉ. शिप्रा को सौंपी गई है। अभियान की निगरानी उप सिविल सर्जन डॉ. पालेराम करेंगे। 21 सितंबर को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसके प्रभारी उप सिविल सर्जन डॉ. दिनेश होंगे। 25 सितंबर को महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम होंगे।इसकी जिम्मेदारी नागरिक अस्पताल की एसएमओ मंजू सिंगला को दी गई है। अभियान के तहत 25 और 28 सितंबर को पोषण ट्रैकर तथा एनीमिया मुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पीएमओ डॉ. रघुबीर पूनिया और उप सिविल सर्जन डॉ. संदीप मलिक संभालेंगे।27 सितंबर को नशा मुक्त भारत को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। टीकाकरण संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. नवनीत को सौंपी गई है। अंगदान और दिव्यांग कार्ड से संबंधित कार्यों के लिए एसएमओ नरवाना डॉ. देवेंद्र बिंदलिश और डीएनओ संदीप लोहान को जिम्मेदारी दी गई है।सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू होगा और एक माह तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविरों के साथ जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी जाएगी।