Jind News: एसडी महिला नरवाना और हिंदू महिला कॉलेज जींद फाइनल में
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:34 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:34 AM IST
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उचाना। राजीव गांधी महाविद्यालय के खेल प्रांगण में सोमवार को सीआरएसयू इंटर कॉलेज नेशनल स्टाइल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में चार महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। पहले मुकाबले में एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना ने यूटीजी जींद की टीम को 31-10 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
वहीं, दूसरे मुकाबले में हिंदू महिला महाविद्यालय जींद ने मेजबान राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना को 28-12 से पराजित किया। अब मंगलवार को एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना और हिंदू महिला महाविद्यालय जींद के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉ. नरेश देसवाल ने किया। अध्यक्षता सीनियर लेक्चरर डॉ. राजेश श्योकंद ने की। डॉ. देसवाल ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ प्रतिभा को निखारने का अवसर देते हैं। छात्राएं भी खेलों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर महाविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। इस मौके पर डॉ. उपेश मलिक, हरिओम, प्रो. लाल सिंह, प्रवीण कुमार, डॉ. अतुल, मीना, मनीषा, मनीराम और कोच संदीप, जितेंद्र व वीरेंद्र मौजूद रहे।
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वहीं, दूसरे मुकाबले में हिंदू महिला महाविद्यालय जींद ने मेजबान राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना को 28-12 से पराजित किया। अब मंगलवार को एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना और हिंदू महिला महाविद्यालय जींद के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉ. नरेश देसवाल ने किया। अध्यक्षता सीनियर लेक्चरर डॉ. राजेश श्योकंद ने की। डॉ. देसवाल ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ प्रतिभा को निखारने का अवसर देते हैं। छात्राएं भी खेलों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर महाविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। इस मौके पर डॉ. उपेश मलिक, हरिओम, प्रो. लाल सिंह, प्रवीण कुमार, डॉ. अतुल, मीना, मनीषा, मनीराम और कोच संदीप, जितेंद्र व वीरेंद्र मौजूद रहे।
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