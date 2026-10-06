Jind News: एसडी महिला नरवाना और हिंदू महिला कॉलेज जींद फाइनल में

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वहीं, दूसरे मुकाबले में हिंदू महिला महाविद्यालय जींद ने मेजबान राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना को 28-12 से पराजित किया। अब मंगलवार को एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना और हिंदू महिला महाविद्यालय जींद के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉ. नरेश देसवाल ने किया। अध्यक्षता सीनियर लेक्चरर डॉ. राजेश श्योकंद ने की। डॉ. देसवाल ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ प्रतिभा को निखारने का अवसर देते हैं। छात्राएं भी खेलों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर महाविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। इस मौके पर डॉ. उपेश मलिक, हरिओम, प्रो. लाल सिंह, प्रवीण कुमार, डॉ. अतुल, मीना, मनीषा, मनीराम और कोच संदीप, जितेंद्र व वीरेंद्र मौजूद रहे।