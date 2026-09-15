फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Sanitary Dealers Association formed, Hariom Agarwal elected president

Jind News: सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन का गठन, हरिओम अग्रवाल चुने गए अध्यक्ष

Tue, 15 Sep 2026 01:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Sanitary Dealers Association formed, Hariom Agarwal elected president
फोटो 14जेएनडी04-शहर के एक निजी होटल में आयोजित बैठक में मौजूद एसोसिएशन के नए पदा​धिकारी और सदस्
जींद। शहर के एक निजी होटल में सैनिटरीवेयर व्यापारियों की बैठक में सोमवार को हुई। इसमें सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन के गठन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया।
विज्ञापन

बैठक में गुलशन ने एसोसिएशन के गठन का प्रस्ताव रखा जिस पर व्यापारियों ने चर्चा के बाद सहमति जताई। सर्वसम्मति से हरिओम अग्रवाल को अध्यक्ष, संजय अहलावत को महासचिव, अरुण बंसल को कोषाध्यक्ष, नरेश मंगला को उपाध्यक्ष और कुलदीप सैनी को सह सचिव चुना गया।
विज्ञापन

नवनियुक्त अध्यक्ष हरिओम अग्रवाल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य सैनिटरीवेयर व्यापारियों को एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाना है। महासचिव संजय अहलावत ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि संगठन के माध्यम से व्यापारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। व्यापार से संबंधित समस्याओं को सामूहिक रूप से संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में काका गोयल, सोनू, बलराज, परवीन, श्याम लाल, अजय मित्तल, राजेंद्र खटकड़, अंकित गोयल, गुरदीप गुलाटी, वीरेंद्र सिंह, सुभाष गर्ग, रणवीर, राजेश गोयल, रमेश गोयल, पुनीत जैन, विनोद जैन और अनिल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed