Jind News: सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन का गठन, हरिओम अग्रवाल चुने गए अध्यक्ष
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:14 AM IST
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जींद। शहर के एक निजी होटल में सैनिटरीवेयर व्यापारियों की बैठक में सोमवार को हुई। इसमें सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन के गठन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया।
बैठक में गुलशन ने एसोसिएशन के गठन का प्रस्ताव रखा जिस पर व्यापारियों ने चर्चा के बाद सहमति जताई। सर्वसम्मति से हरिओम अग्रवाल को अध्यक्ष, संजय अहलावत को महासचिव, अरुण बंसल को कोषाध्यक्ष, नरेश मंगला को उपाध्यक्ष और कुलदीप सैनी को सह सचिव चुना गया।
नवनियुक्त अध्यक्ष हरिओम अग्रवाल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य सैनिटरीवेयर व्यापारियों को एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाना है। महासचिव संजय अहलावत ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि संगठन के माध्यम से व्यापारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। व्यापार से संबंधित समस्याओं को सामूहिक रूप से संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
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बैठक में काका गोयल, सोनू, बलराज, परवीन, श्याम लाल, अजय मित्तल, राजेंद्र खटकड़, अंकित गोयल, गुरदीप गुलाटी, वीरेंद्र सिंह, सुभाष गर्ग, रणवीर, राजेश गोयल, रमेश गोयल, पुनीत जैन, विनोद जैन और अनिल मौजूद रहे।
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बैठक में गुलशन ने एसोसिएशन के गठन का प्रस्ताव रखा जिस पर व्यापारियों ने चर्चा के बाद सहमति जताई। सर्वसम्मति से हरिओम अग्रवाल को अध्यक्ष, संजय अहलावत को महासचिव, अरुण बंसल को कोषाध्यक्ष, नरेश मंगला को उपाध्यक्ष और कुलदीप सैनी को सह सचिव चुना गया।
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नवनियुक्त अध्यक्ष हरिओम अग्रवाल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य सैनिटरीवेयर व्यापारियों को एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाना है। महासचिव संजय अहलावत ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि संगठन के माध्यम से व्यापारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। व्यापार से संबंधित समस्याओं को सामूहिक रूप से संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
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बैठक में काका गोयल, सोनू, बलराज, परवीन, श्याम लाल, अजय मित्तल, राजेंद्र खटकड़, अंकित गोयल, गुरदीप गुलाटी, वीरेंद्र सिंह, सुभाष गर्ग, रणवीर, राजेश गोयल, रमेश गोयल, पुनीत जैन, विनोद जैन और अनिल मौजूद रहे।