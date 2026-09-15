Jind News: पैरोल खत्म होने के बाद जेल नहीं लौटा उम्रकैदी
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:40 AM IST
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सफीदों। जिला जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा सिंघाना निवासी संदीप 35 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद वापस जेल नहीं लौटा। जेल प्रशासन ने मामले की सूचना संबंधित पुलिस को दे दी है। पुलिस कैदी की तलाश में जुट गई है। सिंघाना निवासी 30 वर्षीय संदीप जिला जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। वह करीब 35 दिन पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था। पैरोल की अवधि पूरी होने पर उसे 12 सितंबर को जिला जेल में वापस हाजिर होना था लेकिन वह निर्धारित समय पर जेल नहीं पहुंचा। संदीप के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल दस आपराधिक मामले दर्ज हैं।संवाद
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