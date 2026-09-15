Jind News: राज्य स्तरीय भारोत्तोलन में सफीदों की एकता ने जीता स्वर्ण, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:38 AM IST
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सफीदों। यमुनानगर में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित हरियाणा स्कूल राज्यस्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की वेटलिफ्टिंग नर्सरी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में सफीदों की खिलाड़ी एकता स्वराज ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 102 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर एकता का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगी। एकता की इस उपलब्धि से विद्यालय, कोच और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
हर्षिका ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 114 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वेटलिफ्टिंग नर्सरी के कोच गुलशन सैनी ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी सफलता पर बधाई दी।
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उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास का परिणाम प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहा है। उन्होंने एकता स्वराज को राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन करेंगी।
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प्रतियोगिता में सफीदों की खिलाड़ी एकता स्वराज ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 102 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर एकता का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगी। एकता की इस उपलब्धि से विद्यालय, कोच और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
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हर्षिका ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 114 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वेटलिफ्टिंग नर्सरी के कोच गुलशन सैनी ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी सफलता पर बधाई दी।
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उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास का परिणाम प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहा है। उन्होंने एकता स्वराज को राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन करेंगी।