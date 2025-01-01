Jind News: ऊंचीकूद में सक्षम ने हासिल किया प्रथम स्थान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:00 AM IST
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उचाना। करनाल में संपन्न हुई प्रदेश स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में अंडर-14 वर्ग की ऊंचीकूद स्पर्धा में छात्र सक्षम ने प्रथम स्थान हासिल किया। सक्षम अब अक्तूबर में महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा।
सक्षम खरकभूरा खेल नर्सरी का खिलाड़ी है। उसने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ-साथ अपने कोच विवेक सांगवान को दिया। इससे पहले भी सक्षम अंडर-11 वर्ग की ऊंचीकूद स्पर्धा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है।
सक्षम विद्या भारती की ओर से आयोजित पांच राज्यों की स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भी एसडी स्कूल उचाना मंडी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा।
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सक्षम के पिता मा. संदीप दुर्जनपुर ने बताया कि बचपन से ही सक्षम की ऊंचीकूद में रुचि रही है। वह निरंतर मेहनत करते हुए इस खेल में उपलब्धियां हासिल कर परिवार, क्षेत्र और जिले का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल करेगा।
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सक्षम खरकभूरा खेल नर्सरी का खिलाड़ी है। उसने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ-साथ अपने कोच विवेक सांगवान को दिया। इससे पहले भी सक्षम अंडर-11 वर्ग की ऊंचीकूद स्पर्धा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है।
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सक्षम विद्या भारती की ओर से आयोजित पांच राज्यों की स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भी एसडी स्कूल उचाना मंडी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा।
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सक्षम के पिता मा. संदीप दुर्जनपुर ने बताया कि बचपन से ही सक्षम की ऊंचीकूद में रुचि रही है। वह निरंतर मेहनत करते हुए इस खेल में उपलब्धियां हासिल कर परिवार, क्षेत्र और जिले का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल करेगा।