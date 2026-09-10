जनता की समस्याओं का हर हालत में हो समाधान: डिप्टी स्पीकर

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जनसुनवाई के दौरान लोगों ने गलियों की मरम्मत, सड़कों की खस्ताहाल स्थिति, सीवर व्यवस्था, बिजली और सफाई सहित रोजमर्रा से जुड़ी विभिन्न समस्याएं रखीं। डॉ. मिड्ढा ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही समस्याओं की जानकारी लेते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जनसुनवाई के दौरान जिन समस्याओं का मौके पर समाधान संभव था, उनके निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, जिन शिकायतों में विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत थी, उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए।डॉ. मिड्ढा ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याएं रखने के लिए उचित मंच मिल सके। सड़क, गली, सीवर, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का लोगों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ता है इसलिए इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।