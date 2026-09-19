फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Painting and speech competition will be held at the district level on September 22.

Jind News: 22 सितंबर को जिलास्तर पर होगी चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता

Sat, 19 Sep 2026 11:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Painting and speech competition will be held at the district level on September 22.
फोटो 19जेएनडी15-सेवा संकल्प अभियान के तहत विद्या​​र्थियों द्वारा बनाई गई रंगोली। स्रोत प्रशासन
जींद। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को विकसित भारत की थीम से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए भाषण, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है।
विज्ञापन

जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी देवी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत जीजीपीएस किनाना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैबतपुर, पीएम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुलाना सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया जा रहा है।
विज्ञापन

विद्यार्थियों ने विकसित भारत और सपनों का भारत विषय पर अपने विचारों एवं कल्पनाओं को भाषण और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन गतिविधियों के दौरान विभिन्न विद्यालयों में बतौर मुख्य अतिथि सरपंच, समाजसेवी, प्राचार्य, एसएमसी अध्यक्ष, एसएमसी अध्यक्ष, एसएमसी सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पीएम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में विकसित भारत विषय पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों एवं स्टाफ सहित लगभग 150 प्रतिभागियों की सहभागिता रही। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दूसरी ओर पीआईजी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य रणधीर सिंह ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शनिवार को मेरे सपनों का भारत विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वय एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रीति ने किया। भाषण में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा संजना ने प्रथम, बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा नेला ने द्वितीय तथा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर निर्माण में बीकॉम द्वितीय वर्ष मंजुला ने प्रथम, बीकॉम द्वितीय वर्ष की संजना ने द्वितीय तथा बीकॉम तृतीय वर्ष की आंचल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed