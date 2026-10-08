मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए सभी प्रबंध करें अधिकारी : पंवार

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मंत्री ने अधिकारियों से मंडी में धान की आवक, खरीद, उठान, भुगतान, बारदाने, पेयजल, सफाई और बिजली व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। किसानों ने खरीद व्यवस्था से संबंधित अपने सुझाव और समस्याएं मंत्री के सामने रखीं।मंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और खरीद के दौरान आने वाली व्यवस्थागत दिक्कतों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों, आढ़तियों और खरीद एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सकता है।उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से धान खरीद सुनिश्चित करने के साथ खरीदी गई फसल के उठान और किसानों के भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसी डॉ. वैशाली शर्मा, एडीसी प्रदीप कुमार, एसडीएम सत्यवान सिंह मान, डीएम रोहताश दहिया, भाजपा जिला प्रभारी अशोक गुज्जर, जिला प्रधान तेजेंद्र ढुल, आढ़ती एसोसिएशन प्रधान जगदीप भारद्वाज भी मौजूद रहे।पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि करीब 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण और साढ़े 11 करोड़ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को उपचार की सुविधा भी दी जा रही है।