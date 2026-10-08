Jind News: अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने जताई नाराजगी

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नरवाना। अनाज मंडी में धान खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर किसानों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह के नेतृत्व में चल रहे धरने की अध्यक्षता मेवा सिंह दनौदा ने की और मंच संचालन जयपाल दनौदा ने किया। किसानों ने धान खरीद, उठान, बारदाने और मिल अलॉटमेंट में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। मास्टर बलबीर सिंह ने कहा कि जींद जिले में सरकार ने धान की खरीद सीमा 24 क्विंटल लागू की है और बिना वेरिफिकेशन खरीद नहीं हो रही। 29 सितंबर से खरीद शुरू होने के बावजूद हैफेड को पर्याप्त मिल अलॉट नहीं किए गए हैं। अलॉट किए गए कुछ मिलों ने हैफेड से धान लेने से इनकार कर दिया। मंडी में आवक बढ़ने और उठान नहीं होने से फसल का ढेर लग गया है। किसानों ने चेतावनी दी कि समय पर उठान नहीं हुआ तो उन्हें फसल औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ सकती है। उन्होंने बारदाना उपलब्ध कराने, जल्द मिल अलॉटमेंट और समय पर उठान की मांग की। संवाद