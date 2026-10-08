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Jind News: खल-बिनौला मिल में चोरी, बैटरी-मोटर और नकदी समेत सामान ले गए चोर

Thu, 08 Oct 2026 02:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:53 AM IST
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Theft at cottonseed mill; thieves make off with items including batteries, a motor, and cash.
नरवाना। दनौदा कलां गांव के पास हिसार हाईवे स्थित खल-बिनौला मिल में मंगलवार रात अज्ञात चोर लाखों रुपये का सामान चोरी कर ले गए। मिल मालिक बलजीत की शिकायत पर सदर नरवाना थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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दनौदा कलां निवासी मिल मालिक बलजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात करीब एक से दो बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति मिल में घुसा। चोर वहां से दो बैटरी, एक इनवर्टर, 5 एचपी और 3 एचपी की मोटर तथा 3 एचपी की समर्सिबल मोटर चोरी कर ले गया। इसके अलावा ट्यूबवेल के तीन पैन और तीन हांडियां भी चोरी कर लीं।
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चोर मिल के गल्ले में रखे तीन हजार रुपये, सात बोरी बिनौला और 10 बोरी खल भी ले गए। मिल में लगी सीसीटीवी की डीवीआर भी चोरी कर ली गई। इसके साथ ही 20 किलो का पक्का बाट, चाबी-पान्ने, मशीन के नए पुर्जों के तीन कट्टे और भरा हुआ गैस सिलिंडर भी चोरी हुआ है।
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शिकायत मिलने के बाद दनौदा चौकी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस चोरी हुए सामान और आरोपी की तलाश में जुटी है।
जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। चोरी हुए सामान और आरोपी की तलाश के लिए जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का सुराग लगाने का प्रयास किया जाएगा।

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