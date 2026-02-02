Jind News: स्वर्ण जीतकर जींद लौटीं नीरू ढांडा ने मां जयंती देवी के चरणों में अर्पित किए पदक, लिया आशीर्वाद

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श्री जयंती देवी मंदिर सिद्धपीठ के मुख्य पुजारी नवीन कुमार शास्त्री ने नीरू ढांडा को मां की शक्ति चुनरी, माला, प्रसाद और मां का पावन स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया। मंदिर में उनकी सफलता और उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष पूजा-अर्चना भी करवाई गई। आगामी ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने की मंगलकामना की गई।पूजा-अर्चना के बाद मां के चरणों में अर्पित पदकों को आशीर्वाद और प्रसाद स्वरूप नीरू ढांडा को वापस भेंट किया गया। उनकी इस धार्मिक आस्था और उपलब्धि को लेकर मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल रहा। अब खेल प्रेमियों को उनसे आगामी ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। मां जयंती देवी से उनकी निरंतर सफलता, उज्ज्वल भविष्य और देश के लिए और पदक जीतने की कामना की गई।