Jind News: स्वर्ण जीतकर जींद लौटीं नीरू ढांडा ने मां जयंती देवी के चरणों में अर्पित किए पदक, लिया आशीर्वाद
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:27 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:27 AM IST
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जींद। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर जींद लौटी नीरू ढांडा ने सबसे पहले मां जयंती देवी मंदिर में माथा टेका। उन्होंने स्वर्ण पदक मां के चरणों में अर्पित किए और विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद रहे।
श्री जयंती देवी मंदिर सिद्धपीठ के मुख्य पुजारी नवीन कुमार शास्त्री ने नीरू ढांडा को मां की शक्ति चुनरी, माला, प्रसाद और मां का पावन स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया। मंदिर में उनकी सफलता और उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष पूजा-अर्चना भी करवाई गई। आगामी ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने की मंगलकामना की गई।
पूजा-अर्चना के बाद मां के चरणों में अर्पित पदकों को आशीर्वाद और प्रसाद स्वरूप नीरू ढांडा को वापस भेंट किया गया। उनकी इस धार्मिक आस्था और उपलब्धि को लेकर मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल रहा। अब खेल प्रेमियों को उनसे आगामी ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। मां जयंती देवी से उनकी निरंतर सफलता, उज्ज्वल भविष्य और देश के लिए और पदक जीतने की कामना की गई।
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श्री जयंती देवी मंदिर सिद्धपीठ के मुख्य पुजारी नवीन कुमार शास्त्री ने नीरू ढांडा को मां की शक्ति चुनरी, माला, प्रसाद और मां का पावन स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया। मंदिर में उनकी सफलता और उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष पूजा-अर्चना भी करवाई गई। आगामी ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने की मंगलकामना की गई।
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पूजा-अर्चना के बाद मां के चरणों में अर्पित पदकों को आशीर्वाद और प्रसाद स्वरूप नीरू ढांडा को वापस भेंट किया गया। उनकी इस धार्मिक आस्था और उपलब्धि को लेकर मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल रहा। अब खेल प्रेमियों को उनसे आगामी ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। मां जयंती देवी से उनकी निरंतर सफलता, उज्ज्वल भविष्य और देश के लिए और पदक जीतने की कामना की गई।
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