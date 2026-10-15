Jind News: विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए अमेरिका रवाना हुए जुआं के अमित मुन्ना

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अमेरिका के लास वेगास में 12 से 18 अक्तूबर तक चल रही प्रतियोगिता में उनसे पदक की उम्मीद है। अमित के रवाना होने पर जुआं अखाड़े और गांव में खुशी का माहौल है। प्रशिक्षकों और अखाड़ा परिवार के सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं देकर विदा किया।अमित उर्फ मुन्ना ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से लखनऊ में आयोजित ट्रायल में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का किया था। अब वह विश्वस्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं।उनके अमेरिका रवाना होने पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक बलवंत छिक्कारा, अखाड़ा संचालक संजीत पहलवान, रेलवे कोच राजबीर छिक्कारा और डालमिया कोच समेत अन्य खेल प्रशिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। सभी को उम्मीद है कि अमित अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करेंगे।एशियन चैंपियनशिप में जीत चुके स्वर्ण पदक :अमित का अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में शानदार रिकॉर्ड रहा है। जुलाई 2025 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर-20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जून 2025 में मंगोलिया में आयोजित तीसरी रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक हासिल किया था। वह दो बार एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। फरवरी में क्रोएशिया सीनियर रैंकिंग सीरीज में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।जुआं अखाड़े को अमित से पदक की उम्मीद :अमित के लगातार बेहतर प्रदर्शन से जुआं अखाड़े की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। अब अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में उनसे पदक जीतने की उम्मीद है। उनके पिता बिजेंद्र छिक्कारा, अखाड़ा परिवार के सदस्यों और खेल प्रेमियों ने विश्वास जताया कि वह लास वेगास में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और गांव का नाम रोशन करेंगे।